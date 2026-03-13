Молодым тренерам в Аксубаеве дадут 100 тысяч рублей на обустройство

И еще 90 тысяч в течение трех лет работы

Исполком Аксубаевского района утвердил новый порядок предоставления денежных выплат молодым специалистам, работающим в муниципальных спортивных организациях.



Согласно документу, молодые специалисты в возрасте до 35 лет, впервые трудоустроившиеся в спортивные организации после окончания учебного заведения, получат две формы поддержки: ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 2 510 рублей и единовременную выплату на хозяйственное обустройство в размере 100 тысяч рублей.



Ежемесячная надбавка будет выплачиваться в течение первых трех лет работы при условии непрерывного трудоустройства. Выплату можно получать как по основной должности, так и при внутреннем совмещении, но не более чем на одну ставку.

Право на получение единовременной выплаты сохраняется при прохождении военной службы или обучении в аспирантуре. Однако для получения этой выплаты специалист должен отработать в организации не менее двух лет. В случае досрочного увольнения придется вернуть часть средств пропорционально неотработанному сроку.



Поддержка распространяется на специалистов различных профилей: тренеров-преподавателей, инструкторов по физкультуре, педагогов-организаторов, хореографов и других работников спортивной отрасли.

Наталья Жирнова