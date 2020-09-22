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«Татнефть» стала владельцем НИИ углеводородного сырья

09:56, 22.09.2020
«Татнефть» стала владельцем НИИ углеводородного сырья
Фото: google.com/maps / скриншот

АО «ВНИИУС» (Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья) со вчерашнего дня на 100% принадлежит ПАО «Татнефть».

Согласно сообщению НИИ на портале раскрытия, компания приобрела 54 465 голосов или 100% уставного капитала института.

В июне прошлого года правительство Татарстана, которому принадлежал НИИ, решило его приватизировать. Уставный капитал института составлял 5,46 млн рублей.

ВНИИУС работает с 1965 года. Институт уже занимался исследованиями состава и свойств высокосернистой карбоновой нефти, а также проектировал установки для ее очистки по заказу «Татнефти».

ПромышленностьНефтьБизнес Татарстан
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