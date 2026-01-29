Марат Зяббаров — фермерам: «Слушали, что говорила Лут? Рынок открыт для всех»

Как фермеры и главы крестьянских подворий просили главу Минсельхоза республики защитить их от экономических потрясений

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские аграрии заявили о крайне сложной ценовой ситуации на рынке продовольствия. Проблему, наряду с неблагоприятными погодными условиями, подняли сегодня на съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных кооперативов. На фоне сильного обвала закупочных цен главы КФХ впервые заметно сократили надои молока и производство мяса. Кроме того, многих напугала перспектива, что Татарстан станет хабом в поставках продовольствия из Афганистана. Как отреагировал на мольбы малого бизнеса на селе глава Минсельхоза РТ — в материале «Реального времени».

Почему фермеры избавляются от молока и мяса



2025 год оказался одним из худших за всю историю сельского хозяйства. Татарстанские фермеры понесли потери урожая из-за засухи, едва вытянули невозвратные кредиты и не смогли обновить сельскохозяйственную технику. Последним ударом по рентабельности продукции сельчан оказался импорт продовольствия из Белоруссии, в результате чего закупочные цены на сырое молоко в республике обвалились на 25—30%. Подобное падение на молочном рынке Татарстана происходило лишь в 2017 году.

Сегодня на очередном съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных кооперативов сельчане просили власти республики оградить их от негативных явлений на российском рынке. Вначале глава АККОР РТ Камияр Байтемиров привел данные об ожидаемом валовом сборе урожая за 2025 год. Несмотря на трудности, частные подворья смогли выдержать план по выработке продовольствия и обеспечить почти треть внутреннего потребления республики.

Реальное время / realnoevremya.ru

Так, сбор зерна увеличился на 126 тысяч тонн — до 1 млн тонн, картофеля — до 863 тысяч тонн, овощей — до 216 тысяч тонн, производство яиц — до 343 млн штук. По этим позициям достигнут прирост, хоть и небольшой. Но впервые произошел спад в производстве сырого молока и мяса. По данным АККОР РТ, объем молока сократился на 28 тысяч тонн — до 869 тысяч. Позже глава одного из потребительских кооперативов сообщил «Реальному времени», что только в одном Мамадышском районе сбор молока упал сразу на 3 тысячи тонн — до 15 тысяч тонн. На фоне высокой волатильности закупочных цен фермеры сокращают поголовье КРС, рассказал он. «Молоко стало единственным [видом сельхозпродукции], чей объем фермеры сократили в 2025 году», — отметил Камияр Байтемиров.

Но позже оказалось, что обвал произошел и в производстве мяса. По официальным данным, объемы этой продукции сократились сразу на треть — до 104 тысяч тонн.



Общий объем произведенной продукции составил 104 млрд рублей. Совокупная выручка крестьянских и фермерских хозяйств по итогам 2025 года выросла до 22,8 млрд против 18,6 млрд рублей по итогам 2024 года.

предоставлено Мнзией Загидуллиной

Другая напасть — поправки в федеральное законодательство об обороте земель. У фермеров могут отобрать землю, если она теряет свое плодородие. «Никто не думает, а как фермеру быть дальше? Если он свою жизнь связал с фермерством, с землей? Этот закон может сыграть отрицательную роль», — заявил Камияр Байтемиров. В настоящее время руководство АККОР РФ вносит уточнения, чтобы фермеры не пострадали в случае изменения закона.

Сахар и молоко под ударом

— Минувший год стал одним из самых сложных в истории сельского хозяйства. С одной стороны, неблагоприятные погодные условия, с другой — сложная ценовая ситуация на продовольственных рынках. Откровенно говоря, теперь наши планы просты — выжить,— посетовал известный глава КФХ Алексеевского района и заслуженный агроном РФ Ильшат Гумеров.

Как известно, земли этого района отданы под выращивание овощей. Глава КФХ Алексеевского района обратил внимание на резкий рост себестоимости переработки свеклы, которая уперлась в поток закупочной цены. «Сахарную свеклу мы отправляли на Буинский и Ульяновский сахарные заводы, получив около 17 000 тонн свеклы, из которой произвели примерно 1 300 тонн сахарного песка. Однако себестоимость сахарного песка в этом году оказалась высокой из-за значительного роста цен на удобрения и ГСМ», — рассказал он. По его словам, закупочная цена оказалась на уровне 2024 года — 50—60 рублей. При этом он поблагодарил Минсельхоз за помощь в строительстве трех плотин через Волгу и поливные агрегаты.

Реальное время / realnoevremya.ru

Глава крестьянского хозяйства из Лаишево Роза Исхакова пожаловалась на падение закупочных цен на молоко. Два года назад она построила новую роботизированную ферму на 150 голов по принципам органического животноводства. Получила грант в 14 млн рублей на развитие проекта. Благодаря близости к Казани ферма реализует 50% молока через трейдеров, а вторую часть — по выгодным ценам сыроварням и ресторанам.

Но из-за падения закупочных цен глава КФХ не может повысить зарплату и удержать работников. «В нашем районе расположено множество крупных предприятий, включая международный аэропорт и другие, которые могут предлагать работникам комфортные условия труда (например, автобусы для перевозки) и высокую заработную плату, — пояснила она. — Просим вас принимать взвешенные и законные решения, направленные на поддержку и развитие нашего сектора».

«Овца, которая не дает ни шерсти, ни мяса, бесполезная»

«В нашей республике производство мяса на душу населения составляет 73 кг. При этом доля баранины в общем объеме производства крайне низка — всего около 2%», — поднял проблему развития овцеводства глава хозяйства Талгат Муллануров из Агрыза. Он посвятил сельскому хозяйству свыше 40 лет, а последние тринадцать сосредоточен исключительно на овцеводстве.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

С 2014 года занимается разведением овец и баранов, закупив 80 голов в Удмуртии. По его словам, значительная часть потребляемой баранины импортируется, но, по его мнению, она уступает по качеству местной продукции. Хотя можно содержать и 300 голов — это оптимальная нагрузка на одного человека на селе.

Фермер привел в пример татарскую поговорку, которую можно перевести на русский так: «Овца, которая не дает шерсти, не дает и мяса», или «бесполезная овца». Он предложил наладить переработку шерсти в республике.

Зяббаров: цены оставляют желать лучшего

«Да, сегодня цены оставляют желать лучшего. Несмотря на то, что урожай подсолнечника, сои и льна был собран, цены текущего сезона не радуют, особенно по сравнению с прошлым годом или двумя», — согласился с фермерами министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особенно непросто обстоят дела с молоком, но министр обнадеживать не стал. «Ситуация по молоку на сегодняшний день пока замороженная. Куда она дальше пойдет, честно говоря, понимания нет и у нас. Вот сегодня у Плотникова (главы АККОР РФ, — прим. ред.) большое совещание в Совете Федерации и в Госдуме по данному вопросу. Но пока задача в том, чтобы эта тенденция остановилась». Единственным утешением стало, что фермеры смогут получить субсидии на производство молока. В этом году заложено 504 млн руб. «В прошлом году у нас здесь участвовали и крупные предприятия, но в этом году бюджет сократился в два раза. Остались только вы в этом направлении. Все «крупняки» с этого направления, к сожалению, слетели», — рассказал Зяббаров.

«Будем бороться, Марат Азатович, но и наш рынок должен быть защищен»

«Правда ли, что Татарстан будет хабом в поставках продовольствия из Афганистана. Может, это фейк?» — спросил у него глава АККОР РТ Камияр Байтемиров.

Недавно одно из местных СМИ опубликовало информацию об этом, что не на шутку встревожило фермеров. После импорта белорусского молока они, можно сказать, нервно воспринимают любые новости об импорте.

— Про этот хаб я тоже, честно говоря, прочитал, но вот таких сообщений очень много. Каким образом будет именно Татарстан здесь участвовать? У нас пока понимания нет, — поспешил закрыть тему Зяббаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы не приграничные, у нас нет специальных площадок, которые сегодня готовы принимать. Это же большие холодильники, это железные дороги, это вода, направлений ввоза здесь много, — переживал Байтемиров. — Ну я не вижу какого-то беспокойства в этом вопросе. В него мы еще детально вникнем. Мы его тоже, когда прочитали, начали обсуждать. Мы часто встречаемся с различными делегациями. Они же все говорят: «Покупайте нашу продукцию, покупайте наше мясо, нашу муку, наше молоко».

— Слушали, что говорила Лут? Рынок открыт для всех. Граница не закрыта, есть вопрос цены. За рынок надо бороться, — ответил фермерам глава Минсельхоза РТ.

— Мы, конечно, будем бороться, Марат Азатович, но наш рынок все-таки в какой-то степени должен быть защищен. Потому что, когда мы хотим проникнуть на чужие рынки, нам ставят препятствия, — возразил Байтемиров под всеобщее одобрение зала.