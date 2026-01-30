Один юбилей и общий праздник: «Динамо» Татарстана отмечает 100-летие

На юбилейных торжествах вспомнили легендарные достижения динамовцев

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в новом здании театра имени Галиасгара Камала состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо» Татарстана. По итогам мероприятия динамовцы были отмечены высшей региональной наградой — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Подробности — в статье «Реального времени».



Поздравить динамовцев пришли коллеги из волейбола и регби

Подопечных председателя ФСО «Динамо» Татарстана Асгата Сафарова чествовали первые лица республики во главе с раисом Рустамом Миннихановым. Список приехавших на торжества звезд спорта выглядел солидно, и это напрямую связано с историей динамовского спортивного общества. Зачастую число динамовцев Татарстана на Олимпиадах не уступало собственно олимпийцам из республики. Так было и на Олимпиаде в Лондоне 2012 года или домашней Олимпиаде в Сочи в 2014-м. А когда на Олимпиаде, проходившей в 2006 году в Италии в Турине, от татарстанцев не было ни одного участника, динамовцы РТ радовались золотой медали своего представителя — лыжника Евгения Дементьева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Сочи у динамовцев Татарстана было сразу два серебра, завоеванные Максимом Вылегжаниным. Олимпийскими чемпионами Лондона становились татарстанские динамовцы дзюдоист Тагир Хайбулаев и боксер Егор Мехонцев, которого не было на празднике, но его замещал коллега по рингу Николай Валуев.

Поздравить динамовцев пришел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, президент Федерации регби Татарстана и команды «Стрела-Казань», капитаном которой является Герман Давыдов, воспитанник любительской команды «Динамо-Энергия». Среди поздравлявших был спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, действующий президент Федерации волейбола республики. И пришел он не только потому, что Асгат Сафаров обожает волейбол и как игрок на площадке, и как болельщик «Центра волейбола», а потому, что подопечными обоих являются волейболистки «Динамо-Ак Барс», перешедшие под крыло динамовского спортобщества в 2008 году. Тогда же мужской волейбольный клуб «Динамо-ТТГ» поменял свое название на «Зенит-Казань», но изначально это была команда динамовского спортобщества, зародившаяся в 2000 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов не жалел добрых слов в отношении представителей лучшего спортивного общества республики: «Для нас 100-летие ФСО «Динамо РТ» — это важнейшая дата, поскольку динамовский спортклуб сильнейший в нашей республике. Лично Асгат Ахметович Сафаров очень многое делает для спортсменов, которые выступают за общество, начиная с Салавата Гавриловича Гайсина. Помимо поздравлений, я хотел бы пожелать всем татарстанским спортсменам быстрее вернуться на международную арену, к этому есть все предпосылки. Первое окошко открылось. Приоритет, понятно, международные соревнования, самое главное, чтобы они там оказались».

Асгат Сафаров в составе футбольного «Динамо». Не только руководит, но и побеждает в одном составе с подопечными. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Каждое поколение динамовцев внесло свой весомый вклад в развитие спорта высших достижений»

Кстати, сам Асгат Ахметович возглавляет динамовское спортивное общество аж с 1998 года, преодолев четверть срока от общей истории его существования. Поначалу оно называлось Казанское пролетарское стрелково-спортивное общество «Динамо». У его истоков стояли первый председатель спортобщества Иван Кадушин, фронтовик, обрусевший венгр Юлий Вашш (Дьюла Вашш), плененный во время Первой мировой войны и оставшийся в Казани после революции. «Искренне Вашш», как любил говорить Юлий Адамович, многое сделал для популяризации в Казани спорта, особенно фехтования. Как и его соратник по динамовскому обществу, «отец» татарстанского фехтования Исаак Брен, который стал фронтовиком уже во времена Великой Отечественной, как и еще одна легендарная динамовка Нина Савощенко, служившая фронтовой санитаркой. Еще одна легенда динамовского спортобщества — Светлана Демина. Она призер Олимпийских игр в стендовой стрельбе, вышла из Тетюш, из республиканской школы стендовой стрельбы, которую создавал фронтовик Султан Яруллин. Поэтому Асгат Ахметович в своей речи затронул и эту часть истории татарстанского спортобщества.

«В Год воинской и трудовой доблести, объявленный в Республике Татарстан, юбилей «Динамо» республики приобретает особую значимость. Спортсмены и тренеры общества героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны в 1941—1945 годах в составе отдельных мотострелковых бригад особого назначения, вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага, готовили специалистов разных направлений, воевали на фронтах, ковали победу в тылу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В годы Великой Отечественной войны в казанском футбольном «Динамо» играли казанец Герман Зонин, его будущий земляк по Ленинграду Лемешев, эвакуированные киевляне Идзковский, Ошенков и Шегоцкий, москвич Александр Севидов. «Динамо» тренировал Борис Апухтин, будущий наставник сборной Албании и ферганского «Нефтяника». Уже после войны динамовский интернационал, куда входили венгр Вашш, еврей Брен, пополнила еще и эстонка Айна Валимаа, ставшая практикующим тренером по лыжным гонкам.

Проводя параллели с современностью, необходимо напомнить, что динамовцы остаются в первых рядах. Среди тех, кто участвовал в СВО, заместитель директора динамовской спортшколы по стрельбе Альберт Бадртдинов, тоже, кстати, тетюшанин, воспитанник школы фронтовика Яруллина. Сейчас восстанавливается после ранений регбийный тренер Павел Калашкин. Его коллега, вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Вячеслав Колотовкин побывал на линии боевого соприкосновения около сорока раз, выезжая с гуманитарной помощью. Тренер по легкой атлетике, а теперь советник Асгата Сафарова Ольга Павлова в числе тех, кто курирует со стороны Татарстана подшефные города Лисичанск и Рубежное.

Стараниями Ольги Павловой в Татарстане воссоединились динамовское спортобщество и чемпионки-синхронистки. Реальное время / realnoevremya.ru

«Не надо забывать, что в том же Рубежном проживают три тысячи детей, за души которых идет серьезная борьба, потому что на них со временем будет сосредоточена жизнь этого города. Поэтому, не имея возможности проводить что-то крупномасштабное, мы не должны вообще отказывать детям в возможности заниматься спортом. Там были хорошие спортивные традиции, помимо названных вами видов спорта, развивались дзюдо, спортивная гимнастика, осталась детская футбольная команда», — делилась впечатлениями Ольга Павлова, регулярно выезжающая на новые территории с гуманитарными миссиями.

Один юбилей, как половина переезда

Накануне на стадионе «Динамо», где располагается офис спортобщества, царила предпраздничная суета. Было немного непонятно, чего в этом состоянии больше — праздника или хлопот. Первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, ветеран динамовского общества Александр Плюшкин, сотрудники занимались заполнением и отправкой пригласительных билетов ВИП-персонам. Кстати, Плюшкин предшественник Гайсина на посту первого заместителя председателя спортобщества, занимал эту должность с 1980-го по 2000-й. Перемолвившись парой слов, установили, что нынешний год для Александра Васильевича юбилейный еще и в том плане, что летом исполнится 50 лет старту на летней Олимпиаде в Монреале, где Плюшкин-старший выступал в составе восьмерки. Долгие годы Александр Плюшкин возглавляет совет ветеранов динамовского общества, и, увы, накануне праздничного дня, он недосчитался одного из своих аксакалов: на 80-м году ушел из жизни тренер по фехтованию Фарид Хасанов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Коллегами динамовца Плюшкина по олимпийскому Монреалю были три фехтовальщицы: Наиля Гилязова, Ольга Князева, Валентина Никонова и их тренер Владимир Житлов. Легендарные рапиристки в 70-е годы прославляли Татарию, составляя костяк команды «Динамо» СССР в розыгрыше Кубка европейских чемпионов. Венгерский «Вереш Метеор», румынская «Стяуа», польская «Варшава», немецкий «Таубербишофсхайм», родная команда Томаса Баха, будущего президента МОК, вот основные соперники татарстанских динамовок в борьбе за главный клубный турнир в фехтовании тех лет.



Князева и легендарный наставник Владимир Васильевич, увы, не дожили до 100-летнего юбилея родного спортобщества, а Гилязова с Никоновой до сих пор в строю, более того, динамовские чемпионские традиции передаются из поколения в поколения, и сейчас звание олимпийской чемпионки у еще одной татарстанской динамовки Марты Мартьяновой.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почетная награда из рук в руки: от раиса — чемпионам

Символично выглядело, как после награждения динамовцев орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» почетную награду в виде флага передавали раис республики Минниханов — генералу Сафарову, тот — олимпийской чемпионке прошлого Гульнаре Самитовой-Галкиной, она — действующему чемпиону мира Андрею Минакову.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его наставник Алексей Кузнецов отмечал: «Хотелось бы поблагодарить руководителя ОГО ФСО «Динамо РТ» Асгата Ахметовича Сафарова за всемерную поддержку спортсменов, которые состоят в подведомственном ему обществе. Андрей Минаков со товарищи планируют принять активное участие в соревновательной части этого большого спортивного праздника. Сейчас мы отрабатываем состав участников для стартов с тренером Максимом Дедловским и заместителем руководителя динамовского спортобщества Салаватом Гайсиным».



Возвращаясь к личности Александра Плюшкина, отметим, что сыновья Александра Васильевича немного «подвели» в плане выбора спортивной дисциплины, поскольку и Роман, и Константин ушли заниматься баскетболом, как и сын Константина Матвей Плюшкин. А баскетбол в динамовское общество не входит, разве что напоминает о легендарной Нине Савощенко. А в части преданности спорту совершенно точно семейство Плюшкиных можно поставить в один ряд со стрелковым семейством-династией Деминых, еще одной легендой динамовского спортобщества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко был комплиментарен к коллегам-динамовцам, несмотря на то, то выступал за другие команды: «Я сам в бытность спортсменом выступал за команды других спортобществ, это и «Буревестник», и «Урожай», и Вооруженные силы. Но хочу поздравить всех, кто провел спортивную карьеру в этом обществе, своими достижениями прославлял его. Пожелать коллегам из динамовского спортивного общества здоровья, процветания, терпения и преданности, как своему обществу, так и виду спорта».

«Успехи динамовцев — результат особого внимания к спорту в нашей республике»

Спорт высоких достижений в Татарстане носит оттенок символичности. Этот тезис доказывает, например, что дни рождения министра спорта Владимира Леонова, рулевого баскетбольного УНИКСа Евгения Богачева и легендарного наставника «Рубина» Курбана Бердыева совпадают, приходясь на 25 августа. У татарстанских динамовцев один день рождения на двоих у его главных рулевых Асгата Сафарова и Салавата Гайсина — 20 октября. Символизм 100-летия спортивного общества Татарстана выглядит еще более ярко от того, что в этом году он будет дополнен юбилеями Асгата Ахметовича, которому исполняется 65, и одного из главных добытчиков побед спортобщества Араика Маргаряна, наставника команды по хоккею на траве, которому исполняется 75 лет.

В своем выступлении раис Татарстана Рустам Минниханов предложил увековечить имена великих динамовцев в названиях спортивных объектов Татарстана. Утрата Фарида Мансуровича Хасанова еще более подчеркивала мысль, высказанную главой республики, помимо того, это было бы верно с точки зрения памяти о звездах прошлого, передаваемую из поколения в поколение. Обезличенную сейчас школу фехтования могло бы украсить, например, имя патриарха Владимира Житлова, как уже произошло с футбольным манежем, носящим имя творца рубиновских побед в 70-е годы Николая Сентябрева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«На протяжении долгих лет в Татарстане системно поддерживается физкультурно-массовое движение, создаются условия для развития детского и юношеского спорта, обновляется и развивается инфраструктура. Успехи динамовцев — результат особого внимания к спорту в нашей республике. Безусловно, наши достижения были бы невозможны без неизменной поддержки президента РФ Владимира Владимировича Путина и правительства РФ, руководства страны», — констатировал Минниханов.



