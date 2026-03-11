Иван Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады в Италии

Для спортсмена эта победа стала первым золотом в карьере

Российский лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии. Спортсмен, выступающий в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища), преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Для 30‑летнего Голубкова эта победа стала первым паралимпийским золотом в карьере.

Эта медаль стала третьей золотой для сборной России на текущей Паралимпиаде. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Всего в активе российской команды на Играх — пять медалей: три золотые и две бронзовые.

Иван Голубков является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира. В зимнем сезоне 2021—2022 годов на двух этапах Кубка мира он 10 раз поднимался на высшую ступень пьедестала. В 2022 году Голубкову было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России», а также он стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Преодоление».

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Паралимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо проходят с 6 по 15 марта.

Рената Валеева