Нападающего «Ак Барса» Кирилла Семенова в третий раз за март оштрафовали за симуляцию

Спортивно‑дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Спартак»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Семенов в третий раз за март получил штраф от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за симуляцию. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Спортивно‑дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Спартак», произошедший на 44‑й минуте 43‑й секунде игры, и наложил на игрока денежное взыскание.

Согласно п. 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»), за каждое последующее аналогичное нарушение сумма штрафа увеличивается на 50 тыс. рублей — вплоть до максимального размера в 200 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За симуляцию в матче «Автомобилист» — «Ак Барс» Спортивно‑дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал Семенова на 50 тыс. рублей

Второй штраф хоккеист получил 4 марта за эпизод в матче против «Лады», который состоялся 3 марта в Тольятти. Третий случай симуляции был зафиксирован в игре против «Спартака» — она завершилась победой казанской команды со счетом 4:1. Эта встреча стала предпоследней домашней игрой регулярного чемпионата для коллектива под руководством Анвара Гатиятулина.

Рената Валеева