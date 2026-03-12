Варвара Ворончихина принесла России первое серебро на Паралимпиаде в Италии

23-летняя спортсменка продемонстрировала результат 2 минуты 25,26 секунды по сумме двух попыток

Российская спортсменка Варвара Ворончихина принесла сборной России первую серебряную медаль на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Она заняла второе место в дисциплине «гигантский слалом».

Выступая в классе LW6/8-2 (поражение части руки), 23-летняя спортсменка продемонстрировала результат 2 минуты 25,26 секунды по сумме двух попыток.

Эта медаль стала третьей наградой Ворончихиной на текущих Паралимпийских играх. Ранее спортсменка уже завоевала золото в супергиганте и бронзу в скоростном спуске. В копилке российской сборной было шесть медалей: четыре золотые, две бронзовые и теперь первая серебряная награда.

Напомним, что в сентябре Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России после голосования в Сеуле. Шесть российских паралимпийцев выступают на текущих соревнованиях под национальным флагом и с гимном.



Наталья Жирнова