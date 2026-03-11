Гатиятулин отреагировал на победу «Ак Барса» над «Спартаком» в Казани

Казанская команда разгромила «красно-белых» с преимуществом в три шайбы

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Хороший матч, хватало активных отрезков с остротой. И ситуации, когда требовалось сыграть прагматично, тоже были. Очень многое получалось, хорошая командная победа. Общая картина, которую мы тренируем к самым важным матчам сезона, прослеживается. Важно было сохранять стабильность на протяжении всего матча. Сейчас ребята радуют, сыгрываются, это важный момент ближе к плей-офф, — сказал Гатиятулин.

В составе «Ак Барса» в матче со «Спартаком» отличились Александр Хмелевский (дважды), Илья Карпухин и Артем Галимов. Единственную шайбу «красно-белых» забросил Никита Холодилин.

«Ак Барс» набрал 88 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. От идущего вторым «Авангарда» команду Гатиятулина отделяют три балла. До конца регулярного чемпионата «Ак Барсу» осталось провести четыре матча.

Зульфат Шафигуллин