Третьяк заявил, что пора «наезжать» на Международную федерацию хоккея

Глава Федерации хоккея России намерен обратиться в суд, если российских хоккеистов не вернут на мировые турниры

Фото: Динар Фатыхов

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о намерении обратиться в суд из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Функционер считает, что уже пора наезжать на чиновников ИИХФ из-за отсутствия россиян на мировых турнирах.

— Мы сейчас подаем бумаги в Международную федерацию хоккея, чтобы нас включили в календарь международный. Если этого не будет, подаем в суд. Будем судиться, с позиции силы действовать уже, потому что уже пора наезжать на Международную федерацию, чтобы она услышала наш голос в полный рост, — сказал Третьяк «Чемпионату».

Также функционер заявил, что в ИИХФ не возвращают российских хоккеистов на турниры исключительно в целях безопасности.

Россия остается вне международного хоккея с весны 2022 года. Российские хоккеисты пропустили все чемпионаты мира за этот период, а также олимпийский хоккейный турнир в Милане — 2026.

Третьяк сегодня был в пятый раз переизбран на пост главы Федерации хоккея России.

Зульфат Шафигуллин