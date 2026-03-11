Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года

Со стороны ФИФА еще не поступало официальных подтверждений этому

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали в эфире телеканала TV2 объявил, что национальная сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает ТАСС. Однако со стороны ФИФА еще не поступало официальных подтверждений этому.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. По словам министра, решение связано с текущей политической ситуацией: Ахмад Доньямали отметил, что в сложившихся условиях Иран не станет участвовать в соревнованиях, проходящих в том числе на территории США, — в частности, из‑за позиции в отношении событий, связанных с гибелью верховного лидера страны.

Иранская сборная должна была провести все три матча группового этапа в США. По итогам жеребьевки команда попала в один квартет со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп утром 28 февраля объявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки начали масштабную военную операцию в Иране. Также об атаке республики заявил Израиль. В ответ Иран уведомил об ответных пусках ракет по Израилю, а также по ОАЭ, Ираку, Катару, Кувейту, Иордании и Бахрейну.



Наталья Жирнова