Эксперт — о победе «Рубина»: «Ключевой фактор — ошибки «Краснодара»

Игорь Шалимов считает победный результат казанской команды стечением ошибочных решений соперника

Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт Игорь Шалимов оценил победу «Рубина» над «Краснодаром» (2:1) в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, казанцы добыли победный результат, использовав ошибки соперника.

Матч между «Рубином» и «Краснодаром» состоялся в Казани при морозной погоде. Встречу могли отменить из-за низкой температуры.

— Безусловно, играть в холод некомфортно. Но ключевой фактор — ошибки «Краснодара». Когда ты борешься вверху за самый топ, не должны ошибаться защитники, вратарь не должен привозить. Гонсалес, ну куда ты отдаешь? Отдай пас вратарю, убери риск. А в итоге — обрез, атака и пропущенный мяч. Отмечу при этом, что казанцы очень грамотно довели до гола этот момент. Второй гол во многом случаен, и не думаю, что это наигранный розыгрыш. Мяч попал после отскока от игрока «Рубина» в голову к Нижегородову, тот голову не убрал, и от нее мяч попал в ворота. Мяч не забили, а забодали в ворота, — сказал Шалимов изданию «РБ Спорт».

Также эксперт отметил ограниченный набор футболистов у «Краснодара», чтобы с помощью замен улучшить игру по ходу матчей.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера чемпионата на 17 очков. Лидирует — «Краснодар», имея в активе 43 балла. Краснодарская команда выступает в нынешнем сезоне в ранге действующего чемпиона турнира.

Зульфат Шафигуллин