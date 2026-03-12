Владислав Третьяк останется президентом Федерации хоккея России на новый срок

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.

Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года и теперь займет свой пятый срок.

Национальная сборная России четырежды становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014), а молодежная сборная завоевала золото мирового первенства в 2011 году. Юниорская сборная также поднималась на высшую ступень пьедестала в 2007 году.

Женский хоккей России также демонстрирует прогресс: сборная дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2016) и впервые в истории вышла в полуфинал Олимпийских игр 2018 года. Молодежная женская команда трижды завоевывала бронзовые медали (2015, 2017, 2020).

Рената Валеева