УНИКС поборется за трофей Winline Basket Cup в Санкт‑Петербурге

Организаторы назвали даты «Финала четырех» в Северной столице

С 10 по 12 апреля Санкт‑Петербург станет центром главного баскетбольного события года — на «КСК Арене» пройдет «Финал четырех» международного турнира Winline Basket Cup. В решающих матчах за трофей сойдутся команды, прошедшие групповой этап соревнования.

Расписание матчей выглядит следующим образом: 10 апреля состоятся полуфиналы, 11 апреля пройдет матч за третье место, а кульминацией турнира станет финал, запланированный на 12 апреля.

УНИКС под руководством Велимира Перасовича пробился в «Финал четырех», одержав победу над боснийской «Игокеей» из Лакташи в матче группового этапа 17 февраля. Встреча завершилась со счетом 88:72 в пользу казанцев. Ранее в решающую стадию турнира вышел московский ЦСКА.

Winline Basket Cup — новый внутрисезонный кубок Единой лиги ВТБ, собравший восемь клубов. Формат турнира классический: две группы по четыре команды, из которых в полуфиналы выходят коллективы, занявшие первое и второе места. Всего командам предстоит провести по шесть матчей.

Среди участников — «Зенит», «Локомотив‑Кубань», УНИКС, «Уралмаш» и «Парма». Также в турнире представлены зарубежные клубы: «Игокеа» (11‑кратный чемпион Боснии и Герцеговины) и сербская «Мега».

Рената Валеева