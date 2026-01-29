Тодд пока не замена Яшкину: «Ак Барс» проиграл «Салавату» и оставил еще больше вопросов

Канадский новичок не стал мгновенной панацеей от бед «барсов» в чемпионате

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл дома «Салавату Юлаеву» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это уже второе поражение «барсов» подряд после возвращения с выездной серии на Дальний Восток. При этом в составе казанцев сыграли новичок Нэйтан Тодд и защитник Никита Лямкин, восстановившийся от травмы. Как «Ак Барс» снова проиграл в чемпионате — в материале «Реального времени».

Тодд и Лямкин — в составе, Яшкин — вне заявки

На матч с «Салаватом Юлаевым» тренерский штаб «Ак Барса» решил устроить небольшую ротацию состава. Изменения диктовались рядом причин, таких как возвращение травмированных лидеров и подписание новичков. Правда, таковых было по одному в каждом из пунктов — Никита Лямкин и Нэйтан Тодд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В итоге за час до стартового вбрасывания стало официально известно, что оба игрока сыграют против «Салавата Юлаева» в среду. Для Лямкина матч был первым в 2026 году, из-за перелома лицевой кости защитник не появлялся на льду с конца декабря. А вот для Тодда игра являлась дебютной в составе «Ак Барса». Нападающий в дедлайн перешел из московского «Спартака» и дебютировать ему выпало против бывшего клуба. Именно в «Салавате» канадец начинал свою карьеру в КХЛ.

А вот Дмитрия Яшкина в составе вновь не оказалось. Нападающий пропустил четвертую игр подряд, не попав в заявку на матч с «Салаватом Юлаевым». В дедлайн прошлогоднего капитана обменять не удалось, поэтому тренерам придётся когда-то вернуться к его кандидатуре при обсуждении новых сочетаний атакующих троек. Пока же Яшкин остаётся вне протокола.

Свой шанс против тяжёлого соперника получил на этот раз вратарь Максим Арефьев. Бэкап Тимура Билялова провел отличный выезд на Дальний Восток и заслужил большего доверия тренеров. У уфимцев, в свою очередь, в старте вышел Семен Вязовой. А что самое главное, в атаке значился Шелдон Ремпал. С ним и без него нападение «Салавата Юлаева» — как небо и земля.

Начало первого периода осталось за гостями, концовка — за «барсами»

К первой коммерческой паузе в матче «Ак Барс» подошел уступая в счете. Первые пять минут прошли в обоюдоострой борьбе, в которой чуть точнее оказались гости. На исходе третьей минуты Девин Броссо вырезал дальнюю передачу на Шелдона Ремпала, а тот сблизившись с Арефьевым, прошил вратаря — 0:1.

Отыгрались «барсы» уже ближе к концу периода. И снова активное участие в голе принял Ремпал. Форвард «Салавата» на выходе из зоны поехал обыгрывать двух соперников и потерял шайбу, которую подхватил Александр Барабанов и отправил в сетку — 1:1. Тут же вратарь уфимцев получил небольшое повреждение, но остался на льду после манипуляций врачей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На этом первая двадцатиминутка не закончилась. На последних минутах периода команды едва не устроили драку. Лямкин и Ремпал что-то не поделили, а Кирилл Семенов и Девин Броссо приехали за них заступаться. Правда, подраться игроки не успели, хотя хоккеист «Салавата» был серьезно настроен отомстить за партнера.

Провал во втором периоде и геройства Сафонова

Во втором периоде повторилось начало из первого игрового отрезка. Спустя две минуты со стартового вбрасывания уфимцы снова вышли вперед. Сергей Варлов бросил издали, а Денис Ян переправил летящую шайбу в ворота — 1:2. Далее на льду шла странная игра, команды вообще забыли про броски и просто катались от одной зоны к другой.

Чуть расшевелило игроков удаление в составе «Салавата». Однако «Ак Барс» не смог реализовать большинство, а затем пропустил сам. Тодд ошибся на входе в чужую зону и обрезал всю команду, «юлаевцы» подобрали шайбу, и Максим Кузнецов с Владиславом Ефремовым организовали голевой контрвыпад — 1:3.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В третьем периоде свое большинство не использовали уже гости. Но в их случае важнее было сохранить победный счет, нежели непременно забить. «Ак Барс» пытался отыграться, значительно прибавив в скоростях. Такая активность хозяев вынудила Петра Хохрякова сфолить. На этот раз казанцы реализовали численное большинство моментально. Митчелл Миллер бросил с синей линии, а Илья Сафонов добил на пятачке — 2:3.

Он же сравнял счет за минуту до конца периода. «Барсы» сняли вратаря на шестого полевого и организовали навал, который привел к голу. Лямкин выстрелил издали, а Сафонов касанием клюшки отправил шайбу в сетку — 3:3. Радость была недолгой, в овертайме удачливее оказались гости: Егор Сучков бросил со средней дистанции и попал — 3:4.

«Рабочий процесс»

После матча Анвар Гатиятулин не согласился с тем тезисом, что на выступлении «Ак Барса» сказывается тяжелый выезд на Дальний Восток. Тренер казанцев считает движение команды и игру хорошими, несмотря на два подряд поражения.

— Мы знали календарь и готовились к этим матчам. Сегодня, может, было много желания — все-таки «Зеленое дерби». К тому же, в прошлом матче мы уступили сопернику, хотели порадовать болельщиков. Что-то получилось, особенно третий период. Но в овертайме соперник был точнее. Наверное, в решениях не хватало быстроты и точных передач. Но это рабочий процесс, мы параллельно решаем и другие задачи, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но как же объяснить ситуацию со вторым периодом, где «барсы» были справедливо биты уфимцами со счетом 2:0? И подобный отрезок — не единичный случай в текущем сезоне. Команда буквально выключается и «встает». В этот раз героически смогли спасти один балл, но постоянно геройствовать не получится.

Очевидно, что в ближайшее время в состав должны вернуться «отстраненные» Яшкин и Владимир Алистров. Судя по игре во втором периоде, они точно не потеряются в команде, к тому же новичок Тодд пока совсем не впечатляет. Кроме своих двух нелепых обрезов канадец ничем не запомнился. Впрочем, Гатиятулин уже сказал, что ждать феерии от дебютанта следует только через несколько матчей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Ремпал (Броссо, Вязовой, 03:54);

1:1 — Барабанов (12:23);

1:2 — Ян (Варлов, Бутузов, 21:32);

1:3 — Ефремов (Кузнецов, 36:27);

2:3 — Сафонов (Миллер, Галимов, 49:43, 5х4);

3:3 — Сафонов (Лямкин, Барабанов, 58:58, 6х5);

3:4 — Сучков.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 31 января в Казани с «Нефтехимиком» в 17:00 по московскому времени. Проигрывать соседям казанцам точно нельзя. Иначе в турнирной таблице команду Гатиятулина совсем скоро догонит не только «Авангард», но и другие восточные конкуренты.



