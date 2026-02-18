Раис Татарстана подчеркнул рост дружеских связей с Белоруссией

Белорусская продукция поставляется в республику, стороны намерены расширять контакты

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями Белоруссии высоко оценил наличие прямого авиасообщения между Казанью и Минском, подчеркнув его важность для бизнеса и туризма.

Он отметил, что Минск является ведущим регионом Белоруссии с развитой промышленностью и авиационным комплексом, продукция которого поставляется на рынки Татарстана. Минниханов напомнил о Соглашении 2019 года между Татарстаном и Минским исполкомом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях.

В ходе встречи стороны подписали План мероприятий на 2026—2027 годы. Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Белоруссией, особенно в машиностроении, авиационной промышленности и других сферах.

Ариана Ранцева