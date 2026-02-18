В Татарстане ожидаются морозы до 29 градусов и туман

Экстренное предупреждение действует на ночь и утро 19 февраля

Фото: Динар Фатыхов

Экстренное предупреждение распространила РСЧС о неблагоприятных погодных условиях на территории Татарстана, в том числе в Казани.

Согласно сообщению, ночью и утром 19 февраля 2026 года в республике ожидается понижение температуры воздуха до -25… -29 градусов. В Казани температура может опуститься до -25 градусов. Также местами прогнозируется туман.

Ранее «Реальное время» писало, что, по предварительным данным, в субботу, 21 февраля, под влиянием атмосферного фронта в большинстве районов Татарстана ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -11… -16°C.



Ариана Ранцева