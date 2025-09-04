Татарстан выделит 906 млн рублей на изучение народов Степной Евразии

Древняя история региона будет изучена с помощью современных технологий, а особое внимание уделят периоду Золотой Орды и татарских ханств

Правительство Татарстана утвердило долгосрочную программу научных исследований «История и культура народов Степной Евразии». Программа направлена на комплексное изучение историко-культурного наследия народов, населявших степные территории Евразии, говорится на официальном сайте Минобрнауки республики.

В рамках проекта планируется проведение масштабных археологических исследований, изучение древних языков и культурных традиций, а также создание обширной базы исторических документов. Особое внимание в программе уделяется изучению периода Золотой Орды и татарских ханств. Исследователи займутся изучением средневековых городов, торговых путей и культурного взаимодействия народов региона.



Проект рассчитан на период с 2026 по 2034 год и получит финансирование в размере почти 904 млн рублей. Координацию проекта возьмут на себя ведущие научные институты Академии наук республики в сфере истории, археологии, литературы и религиоведения.

Итогом реализации программы должно стать создание единой научной базы по истории и культуре народов Степной Евразии, а также укрепление международного научного сотрудничества в этой области.

