В Казани Международный конкурс красоты БРИКС пройдет без дефиле в купальниках из-за Рамадана

По словам организаторов, выход в купальниках неприемлем в этот период

Фото: Динар Фатыхов

Организаторы Международного конкурса MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026, который будет проходить в Казани со 2 по 8 марта, отказались от выхода в купальниках.

По словам президента конкурса Динары Саляховой, в связи с проведением священного месяца Рамадан и праздника Ураза в республике дефиле конкурсанток в купальниках неприемлемо. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева подчеркнула, что данное решение было заложено в концепцию конкурса с самого начала его подготовки.

— Изначально организационным комитетом была поставлена эта история, связанная с тем, что конкурса купальников не будет, — добавила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, что недавно в Казани состоялся финал XXVIII Республиканского конкурса красоты. Главной победительницей «Мисс Татарстан — 2026» стала 18-летняя Амира Шарипова из Нижнекамска. Подробнее — в фоторепортаже.



Наталья Жирнова