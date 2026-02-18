Морозный январь 2026 года увеличил посещаемость бань в Татарстане

В регионе количество чеков увеличилось на 60% по сравнению с январем 2025 года, а посещаемость некоторых объектов выросла до 12 раз

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Аномальные январские морозы 2026 года в Татарстане привели к резкому росту посещаемости бань и саун. В регионе количество чеков увеличилось на 60% по сравнению с январем 2025 года, а посещаемость некоторых объектов выросла до 12 раз. Об этом «Реальному времени» сообщил сервис «Первый ОФД».

В целом по России граждане в январе посетили бани и сауны около 100 тыс. раз, потратив свыше 220 млн рублей. Средний рост числа чеков по стране составил 1,2 раза. Высокие показатели также зафиксированы в Москве (рост 80%, до 15 тыс. чеков), Новосибирской области (1,6 раза), Липецкой области (46%) и Тверской области (33%).

Алексей Петрин, руководитель аналитического направления «Продажи.рф», отметил, что увеличение спроса связано не только с холодной погодой, но и с расширением инфраструктуры: открываются новые объекты, а существующие отмечают рост частоты посещений. Январь 2026 года стал одним из самых холодных месяцев за последние 25 лет, что также стимулировало интерес к банным услугам.

Ранее «Реальное время» писало, что треть казанцев посещают бани и сауны минимум раз в неделю.

Ариана Ранцева