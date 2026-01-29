Салават Гайсин, «Динамо РТ»: «С нашим багажом не стыдно подходить к юбилейной дате»

Сегодня физкультурно-спортивное общество «Динамо» Татарстана отмечает 100-летний юбилей

Салават Гайсин . Фото: Реальное время

Сегодня, 29 января, физкультурно-спортивное общество «Динамо» Татарстана отметит 100-летие со дня своего рождения. Подробнее о торжествах по этому случаю, истории развития и достижениях легендарного объединения в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

«У нас достижения более чем высокие»

— Салават Гаврилович, с чем вы подходите к столетию «Динамо» Татарстана?

— С успешным багажом подходим, потому что, если учитывать только спорт высших достижений, то спортсменами нашего общества завоевана 21 золотая олимпийская награда. В целом на олимпийский подиум татарстанские динамовцы поднимались более 50 раз, и это без учета наград, завоеванных на различных чемпионатах мира и Европы.

Это я говорил только об олимпийских видах спорта, а ведь в нашем обществе культивируются также служебно-прикладные виды спорта, на которых динамовцы тоже показывали великолепные результаты. Там у нас достижения более чем высокие. Говорю это по итогам смотра-конкурса нашей деятельности, который проводил Центральный совет «Динамо» в канун 100-летия создания физкультурно-спортивного общества.

Помимо спортивных результатов как видимых показателей нашей деятельности, общество ведет спортивно-хозяйственную деятельность, работу, связанную с патриотическим воспитанием детей и молодежи, с нашими ветеранами. Существуют порядка 100 критериев, согласно которым оценивали успешность нашей работы, в том числе по итогам смотра-конкурса в апреле 2023 года.

С того времени прошло еще три года, когда спортсмены нашего общества не могли принимать участие в международных стартах, но зато продолжили радовать нас на внутренней арене, особенно в части команд, занимающихся игровыми видами спорта. Команды, представляющие общество «Динамо» Татарстана, 40 раз выигрывали чемпионаты России по различным видам спорта. На первом месте мужской хоккей на траве с его 23 победами в чемпионатах страны плюс пять побед женской команды. В этой же копилке достижения наших команд по волейболу, хоккею с мячом, с недавних пор — волейбол на снегу, еще и регби было, когда существовала команда «Динамо-Энергия». Достижений много, я считаю, что с подобным багажом не стыдно подходить к такой солидной юбилейной дате.

При этом достижения требовали финансовых затрат, а в нашем случае мы являемся хозрасчетной организацией, не финансируемой из государственного бюджета. Но благодаря тому что у нас мощные коллективы, мощные федеральные органы исполнительной власти, МВД, ФСБ, МЧС, мы живем достойно, добиваясь результатов. И уже озвучено, что ОГО ФСО «Динамо» РТ будет награждено орденом за заслуги перед Республикой Татарстан. Это произойдет 29 января на торжественной церемонии.

— Будут ли динамовцы представлены на зимней Олимпиаде в Италии?

— Ситуация сложная, скажу пока только в отношении одного представителя нашего спортобщества, которого не допускали до международных стартов. Через суд мы добились его участия в международных соревнованиях, и он уже выиграл три этапа Кубка Европы. А допустят ли его до участия в Олимпиаде — вопрос пока открытый.

Владимир Путин с российским дзюдоистом Тагиром Хайбулаевым, выступавшим за татарстанское «Динамо». Реальное время / realnoevremya.ru

В «Динамо» РТ более 30 спортивных федераций

Сложно всё, но и масштабно, что ни говори. Раньше, когда я только заступил на должность заместителя начальника «Динамо» РТ, а произошло это уже порядка 20 лет тому назад, у нас не было столько подшефных коллективов. Может только половина была от 30 с лишним, которые сейчас представляют наше общество на всероссийской арене по самым разным видам спорта, не только олимпийским.

Вот свежий пример, в наше общество вступила федерация кендо — это бой на мечах. С одной стороны, вполне экзотичный вид спорта, с другой, весьма уважаемый в линейке восточных единоборств, в общую федерацию которых входят и кендо наравне с карате, айкидо, ушу и так далее. И почти сразу же, как представители кендо присоединились к нашему обществу, наши теперь уже общие спортсмены выиграли мужской и женский командные чемпионаты России. Или же наши прославленные бадминтонисты. Был период, когда детско-юношеская школа была открыта на нашей базе в 2012 году, затем их перевели из-под нашей юрисдикции. А сейчас бадминтонисты, которых порядка 10 тысяч, в составе республиканской федерации вступили в ОГО ФСО «Динамо». А ведь там у нас множество достижений на всероссийской арене и европейском уровне. Увы, на уровень мировых побед пока выйти не можем, поскольку это целиком и полностью вотчина представителей стран Юго-Восточной Азии.

И таких коллективов в числе членов нашего спортивного общества становится все больше, что, конечно, добавляет нам хлопот, с другой стороны, и жизненного драйва, позитивного настроения, когда наши одноклубники выигрывают очередные старты.

— Да, это важное дополнение, исторически ни в советской Татарии, ни потом в Татарстане не было спортивного общества «Вооруженные Силы» (теперь ЦСКА), поскольку штаб военного округа базировался в Куйбышеве, ныне в Самаре. И когда Союз развалился, так получилось, что «Динамо» РТ осталось в единственном числе, поскольку такие спортобщества, как «Буревестник» или «Спартак» развалились на фоне отсутствия финансирования.

— Да, и поэтому в ежедневной работе нельзя забывать о нашей славной истории, всего того, что позволяет нам гордиться прошлым, из которого и складывались 100 лет нашей истории. Я думаю, что если бы мы в свое время не создали музей нашего спортивного общества «Динамо» РТ, то сейчас было бы сложно собрать какие-то документы, создать некую экспозицию наших достижений. Но мы создали музей, и сейчас там хранятся множество экспонатов, доказательств наших побед, прошлых и нынешних, книги, описывающие все это. Во время Великой Отечественной войны Центральный совет «Динамо» частично переезжал из Москвы в Казань, перевезя сюда часть архивов, собранных еще в федеральном обществе, и теперь это наша общая история.

Историческая память дорогого стоит, подталкивает к тому, чтобы к прожитому уже столетию присоединить новую сотню лет. Это как минимум.

Победы «Динамо» во славу России . Реальное время / realnoevremya.ru

«Мы сейчас в прямом контакте с коллегами по динамовским спортобществам»

— Вы, что называется, находитесь «на хозяйстве», и можете назвать те спортивные мероприятия, которые сопроводят 100-летний юбилей «Динамо РТ», который будет праздноваться не только 29 января, а весь год, с каждым новым турниром, новым стартом.

— Я скажу так, что в обычный, неюбилейный год, мы проводим порядка 100 спортивных и околоспортивных мероприятий. Касаемо предстоящего праздника, то отмечать наиболее достойных представителей общества «Динамо» РТ мы начнем со дня проведения итоговой коллегии Министерства спорта республики, на которой отметят достижения лучших из лучших.

— Когда Россия оказалась в спортивной изоляции и проводила первые международные старты — Игры дружбы, то на них в качестве спортсменов иностранных стран приезжали динамовцы, ваши одноклубники, с которыми удалось сохранить деловые товарищеские отношения.

— Да, так и было, хорошо, что ты об этом вспомнил. Тогда наши коллеги, прежде всего, из Средней Азии, и белорусы, делегировали в Россию соревноваться представителей динамовских спортивных обществ. Мы и сейчас со всеми в прямом контакте, благодаря работе нашего координационного совета, который возглавляет представитель Белоруссии Дмитрий Балаба. Недавно отмечали 100-летний юбилей наших коллег из Казахстана.

— В прошлом году казалось, что динамовские команды подойдут к юбилею без подарков. Началось с того, что волейболистки «Динамо-Ак Барс» уступили в финальной серии Калининграду, и команды по хоккею на траве в какое-то время находились в тяжелом положении. Как вы переживали тот период и вероятность, что можете подойти к 100-летию без единой победы в игровых командных видах спорта?

— Начну с того, что на заказ выиграть практически невозможно. Те же волейболистки столкнулись с ситуацией, когда у калининградского «Локомотива» разыгралась их лидер — турчанка Каракурт, или же черный жук, как, наверное, переводится ее фамилия с турецкого, предполагаю я, зная схожесть татарского и турецкого языков, как представителей тюркских. Так вот, Каракурт разыгралась так, что ее просто невозможно было остановить, и этот черный жук оказался сильнее наших божьих коровок, которые являются символом женской волейбольной команды Казани. А вот сейчас ушла турчанка из Калининграда, и «Локомотив» откатился на 6-е место в таблице регулярного чемпионата.

Асгат Ахметов с чемпионом-рекордсменом Араиком Маргаряном. Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается наших чемпионских команд по хоккею на траве, то там свои нюансы. Мужская команда на тот момент была 22-кратным чемпионом, и соперники прекрасно знали наши возможности, также хотели выиграть, хотя там и немного команд в чемпионате, но зато и конкуренция очень высока, когда и Электросталь, и Москва с Екатеринбургом также нацелены на золото. Слава Аллаху, что победили и в этот раз, как и наша женская команда.

«Асгат Ахметович мог бы добиться и добивался успехов в самых разных видах спорта»

— Возвращение Дмитрия Самаренкина в хоккей с мячом способно вернуть казанской команде былые победы?

— Хотелось бы, поскольку вот у них сезон совсем не заладился, и сейчас произошла смена главного тренера, когда команду доверили воспитаннику казанского хоккея Сергею Харитонову. Будем надеяться, что выбор Дмитрия Анатольевича Самаренкина на пост президента федерации хоккея с мячом Татарстана поможет и нашей головной команде.

— Руководителя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана Асгата Сафарова можно причислить к футболистам. Автомобилисты считают его своим, поскольку он конкурировал с ними на трековых трассах. Волейболисты тоже называют своим, играя с ним на площадке. А кто на самом деле Асгат Ахметович на спортивном поприще?

— Асгат Ахметович — уникальный человек, который мог бы добиться и добивался успехов в самых разных видах спорта. Но сам он особо выделяет волейбол, играет в него, понимает эту игру изнутри, и со стороны, когда приходит болеть за наши динамовские коллективы. Самое главное, что он знает и понимает спорт, его изнанку, четко определяет, что необходимо для решения той или иной проблемы. Я, скажу честно, наверное, не проработал бы столько лет в обществе «Динамо», будь у меня в руководителях другой человек, а не Асгат Ахметович, человек, который смотрит не перед собой, а далеко-далеко вперед. Думаю, что одноклубники меня поддержат в словах выражения благодарности рулевому нашего спортивного общества.