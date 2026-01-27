В Татарстане пересчитают ремесленников и внесут в реестр

В преддверии открытия ЦУМа с 246 мастерами власти пошли навстречу ремесленникам

Тюбетейки ремесленникам теперь можно не маркировать. Фото: Мария Зверева

На итоговой коллегии Минкульта РТ раскрыли некоторые подробности деятельности Центра уникальных мастеров, который появится на месте казанского ЦУМа: в нем будут работать 246 человек в 67 мастерских. Откроют его уже 1 марта. Между тем Кабмин республики утвердил порядок формирования реестра ремесленников и перечень продукции, не подлежащей обязательной маркировке. Проекты постановлений прошли антикоррупционную проверку. Это должно облегчить труд в первую очередь производителей одежды и обуви. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что будет внутри ЦУМа?

Открытие Центра народных ремесел в бывшем здании ЦУМа запланировано на 1 марта. В среде ремесленников анонимно обсуждаются условия: не все готовы работать с 10 утра до 21 часа вечера ежедневно и проводить обязательные мастер-классы. Есть и те, впрочем, кто уже собирается открыть мастерскую и магазин.

Анонсируя это событие, раис РТ Рустам Минниханов уже пообещал, что резиденты центра получат меры господдержки и льготы.

— Главная задача — привлечь туда ремесленников, а не торговцев, — объяснял на новогодней встрече глава республики журналистам. — Причем ремесленники, которые будут там производить свой продукт и там же его продавать, а также учить наших детей.

На днях эскизы обновленного здания представила главный архитектор и замгендиректора ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева. Особенно читателей впечатлила кинетическая инсталляция с латунными элементами, напоминающими подвески-чулпы.

О наполнении ЦУМа на итоговой коллегии Министерства культуры РТ рассказал куратор проекта создания Центра уникального мастерства Ранко Тепавчевич. В ЦУМе будут работать 246 мастеров, 67 мастерских по 17 направлениям: это кузнецы, стеклодувы, гончары, изготовители музыкальных инструментов, мастера по обработке дерева и кожи, изготовители национальной одежды, ювелиры. Также можно будет посетить кулинарные мастер-классы. Ежедневный объем таких МК — 800 человек. Также ЦУМ будет привлекать национальной кулинарией.

При этом планируется, что в ЦУМе, как в креативном кластере, разместится и Центр развития креативной индустрии Республики Татарстан. Рядом со старыми площадями универмага (около 31 тысячи «квадратов») в этом году в мае будет введено в эксплуатацию офисное пространство на 20 тысяч квадратных метров с 850 рабочими местами и шестью конференц-залами.

Также, по словам Тепавчевича, в ЦУМе появится зона для образовательных программ, проводимых совместно с вузами и ссузами, и центр профориентации «Оста-центр» — с иммерсивными мультимедийными решениями.

Очевидно, власти питают большие надежды в отношении креативных индустрий. Если в 2024-м их вклад в ВВП России составлял 7,5 трлн рублей (4,1%), то цель к 2030 году — 6 процентов.

Ранко Тепавчевич. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зачем маркировать индивидуальное?

Между тем 24 декабря прошлого года Госсовет РТ в первом чтении и в целом принял законопроект о правовом статусе предпринимателей-ремесленников.

— Предлагаемые изменения позволят создать правовую основу для поддержки ремесленного сектора малого и среднего предпринимательства, а также сохранить культурную идентичность народов Татарстана, — подчеркнул тогда министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Предварительным итогом инициативы стало появление двух постановлений Кабинета министров РТ. Один утверждает, каким образом будет формироваться список субъектов, а второй определяет перечень видов ремесленной деятельности, не подлежащих обязательной маркировке.

— Одной из проблем для ремесленников является обязательная маркировка продукции средствами идентификации. А они производят индивидуальные изделия, одежду из кожи, меха, — объяснял ситуацию в декабре Шагиахметов.

Согласно распоряжению правительства РФ №792, маркировка для продукции ремесленников не нужна, но виды их работ как раз и нужно было определить на уровне региона.

В список вошла и обувь. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Как попасть в реестр?

Итак, чтобы попасть в реестр, необходимо быть представителем малого и среднего предпринимательства, а численность работников предприятия не должна превышать пять человек. Также в список могут попасть самозанятые. Документы принимает Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Но на его сайте информация об этих новостях отсутствует.

Помимо заявления (с указанием ОКВЭД2 и официального сайта) и согласия на обработку персональных данных, требуются сведения о страховых взносах за год, а для самозанятых — скриншот из приложения «Мой налог». Ответ должен прийти не позднее 15-го числа следующего месяца после подачи заявления.

В перечне видов ремесленной деятельности в Татарстане — 38 пунктов: пчеловодство, цветоводство, хлебобулочные и кондитерские изделия, обувь, деревянная тара, ковры, одежда из кожи, трикотаж, пробка, соломка, плетение, мыло, керамика, ножи, музыкальные инструменты, игрушки. Есть и пункт «Производство прочей верхней одежды». Закрывает список «Производство изделий народных художественных промыслов».

Блузки и шляпы — без маркировки

В перечне продуктов труда субъектов ремесленной деятельности, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 33 пункта, подробно описывающие разные виды одежды: от блузок и пальто до спортивных и купальных костюмов, а также шляп и обуви.

Как указала министр культуры РТ Ирада Аюпова, все это — форма поддержки предпринимателей. Решение вопроса с маркировкой давно ожидаемо, отмечает директор Музея чак-чака Дмитрий Полосин:

— Это сокращает сроки запуска нового продукта, это влияет на цены. А за все в итоге платит покупатель, пользователь. При этом маркировки не гарантировали, что люди не будут натыкаться на подделки.

— Я думаю, что это здорово и многим ремесленникам сможет облегчить жизнь, поскольку маркировка — дело затратное, — отмечает Рания Рахимова (бренд Rakhim).

— Большая часть ремесленников, специалистов по народным художественным промыслам, кто занимается дизайном, производством, — у них в среднем штат и не больше пяти человек, — отмечает бизнес-консультант, председатель Комитета по сувенирной продукции и товарам народных художественных промыслов при ТПП РТ Диана Басырова. — Хорошо, что в перечне указано много предметов одежды, которые были обязательны для маркировки. И когда ты хотел создать изделие, то не мог выйти на большие тиражи, делал какие-то лимитированные коллекции, тебе были недоступны некоторые площадки. Все это очень сильно ограничивало. Теперь же открываются двери, появляется возможность развиваться в этой сфере. А если производство начинает расти, количество человек в найме становится больше пяти, то они выходят из этого реестра и уже позиционируются как субъекты предпринимательства, на них возлагаются все обязательства по маркировке, что является нормой.

Систему маркировки, уникального цифрового кода, подтверждающего, что покупатель приобретает легально произведенный качественный товар, начали вводить в России в 2016 году. По нему, кстати, можно узнать, кто произвел или импортировал товар.

Безусловно, ремесленнику, который производит ограниченное, буквально штучное количество товаров, а не занимается серийным производством, тема с маркировкой была как кость в горле — не станешь же каждое изделие с множеством параметров забивать в систему! Зато теперь открывается доступ к маркетплейсам и к мерам поддержки.