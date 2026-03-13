В Татарстане многодетным матерям-героиням предоставят земельные участки
Минюст Татарстана одобрил законопроект о предоставлении земельных участков многодетным матерям, награжденным званием «Мать-героиня», сообщает пресс-служба министерства.
Право на получение земельного участка получат россиянки, родившие и воспитавшие десять и более детей — граждан России, а также удостоенные почетного звания «Мать-героиня» согласно указу президента страны.
Законопроект направят на рассмотрение экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам для дальнейшего утверждения. Ранее уже сообщалось, что Госдума готовит новые льготы для матерей-героинь.
Напомним, что Минфин России сейчас готовит изменения в программе поддержки семей.
