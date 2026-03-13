14-й Республиканский ифтар посетили около 8 тысяч человек
На юбилейный, 15-й ифтар, который пройдет в следующем году, не планируется увеличение числа посетителей
13 марта в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоялось одно из самых значимых событий месяца Рамадан в Татарстане — 14-й Республиканский ифтар. Событие посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин.
Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что не может назвать точного количества посетителей 14-го ифтара, однако это около 8 тысяч человек. По информации Самигуллина, на юбилейный, 15-й ифтар, который пройдет в следующем году, не планируется увеличение числа посетителей — так же 10 тысяч человек, которые и планировались в этом году.
— Так билеты будут ценнее, — отметил Самигуллин.
Среди участников ифтара — верующие жители Татарстана, участники специальной военной операции, представители малоимущих семей и почетные гости.
