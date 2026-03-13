В Татарстане отремонтируют 16 участков дорог общей протяженностью 30 км

Например, планируют провести работы на участке автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск

Фото: Ариана Ранцева

В Татарстане в 2026 году починят 16 участков дорог. Общая протяженность ремонтного участка превысит 30 километров, сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

Отмечается, что общая протяженность дорог в регионе, которые входят в опорную сеть России, составляет 1447,5 км. Они соединяют города и административные центры Татарстана, обеспечивают подъезды к Казани, а также к важным транспортным узлам — аэропортам, ж/д станциям и внутренним водным путям.

В 2026-м в регионе планируют отремонтировать участок автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск от 0+000 км до 5+208 км в Тукаевском районе.

Также ремонт пройдет на участке дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат в Аксубаевском районе, Актаныш — Муслюмово в Актанышском районе, Алексеевское — Высокий Колок в Алькеевском районе и Базарные Матаки — Болгар в Спасском районе.

Ремонт позволит поддержать их нормативное состояние на уровне 85%. Все работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Никита Егоров