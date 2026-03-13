Организаторы могут получить до 12 млн господдержки от Татарстана на мероприятия для туристов

Деньги выделят на культурные и гастрономические события, которые привлекут туристов в регион

Фото: Артем Дергунов

Организаторы туристических событий в Татарстане могут подать заявку на господдержку в период с 13 марта по 12 апреля. Финансовая помощь предоставляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщает госкомитет по туризму РТ.

Программа направлена на поддержку и продвижение событийных мероприятий, способствующих развитию туристической отрасли региона. Максимальная сумма субсидии составляет 12 млн рублей при условии софинансирования со стороны заявителя не менее 30% запрашиваемой суммы.

Деньги выделят на культурные и гастрономические события, которые привлекут туристов в регион. Главное условие — мероприятие должно собрать не меньше 10 тысяч человек, а 70% площадок должны быть бесплатными. Организаторы должны вложить в проект не менее трети от запрашиваемой суммы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Комитет сообщает, что такой формат уже доказал свою эффективность: прошлогодний фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое» собрал более 10 тысяч зрителей со всей России.



Наталья Жирнова