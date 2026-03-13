Из‑за повреждения контактной сети в Казани остановили движение троллейбуса №13
Большегруз повредил сеть, после чего водитель покинул место происшествия
В Казани под путепроводом Воровского крупногабаритный транспорт сторонней организации повредил контактную сеть, после чего водитель покинул место происшествия. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Из‑за инцидента временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13. На месте происшествия уже работают аварийные службы.
Накануне в Казани из-за технической неисправности временно приостанавливали движение трамвайных маршрутов №3, 5, 5а и 7. Причиной остановки стало повреждение контактной сети в районе трамвайного кольца «Петля Глазунова».
