Новым зампрокурора Татарстана назначили Владимира Посохова, в досье которого 21 год службы
Новым заместителем прокурора Татарстана Альберта Суяргулова назначили Владимира Посохова. Эта информация появилась на сайте прокуратуры.
Владимир Посохов имеет значительный опыт работы в системе органов прокуратуры — более 21 года. В его ведении находятся несколько направлений деятельности, включая контроль за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, а также вопросы защиты прав несовершеннолетних и молодежи.
Напомним: действующего прокурора Татарстана Альберта Суяргулова назначили в 2023 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».