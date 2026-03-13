Новым зампрокурора Татарстана назначили Владимира Посохова, в досье которого 21 год службы

16:54, 13.03.2026

В его ведении находятся несколько направлений деятельности, включая контроль за исполнением законов о федеральной безопасности и противодействии терроризму

Фото: скриншот с сайта прокуратуры РТ

Новым заместителем прокурора Татарстана Альберта Суяргулова назначили Владимира Посохова. Эта информация появилась на сайте прокуратуры.

Владимир Посохов имеет значительный опыт работы в системе органов прокуратуры — более 21 года. В его ведении находятся несколько направлений деятельности, включая контроль за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, а также вопросы защиты прав несовершеннолетних и молодежи.

Напомним: действующего прокурора Татарстана Альберта Суяргулова назначили в 2023 году.

Наталья Жирнова

ОбществоВласть Татарстан

