В Azur Air объяснили, почему задержали рейс из Фукуока в Казань

Причиной стал сильный ветер

Фото: Реальное время

Рейс ZF-2620 Фукуок (Вьетнам) — Казань был задержан по причине сильного попутного ветра. Именно скорость природного явления не позволила самолету взлететь безопасно. Последующая задержка связана с соблюдением регламента рабочего времени экипажа. При этом летательный аппарат полностью исправен, сообщила пресс-служба авиакомпании Azur Air.

— На время ожидания рейса пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, — отметил перевозчик.

В компании подчеркнули, что из-за сложной обстановки с ветром в районе аэропорта Фукуок рейс выполнят с дополнительной посадкой на дозаправку в Новосибирске.

— Все принятые решения необходимы для обеспечения максимальной безопасности полета, — объяснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Пакистан атаковал топливные резервуары Афганистана — Эмират ответил ударом по военной базе.

Никита Егоров