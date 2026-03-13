В Azur Air объяснили, почему задержали рейс из Фукуока в Казань
Причиной стал сильный ветер
Рейс ZF-2620 Фукуок (Вьетнам) — Казань был задержан по причине сильного попутного ветра. Именно скорость природного явления не позволила самолету взлететь безопасно. Последующая задержка связана с соблюдением регламента рабочего времени экипажа. При этом летательный аппарат полностью исправен, сообщила пресс-служба авиакомпании Azur Air.
— На время ожидания рейса пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, — отметил перевозчик.
В компании подчеркнули, что из-за сложной обстановки с ветром в районе аэропорта Фукуок рейс выполнят с дополнительной посадкой на дозаправку в Новосибирске.
— Все принятые решения необходимы для обеспечения максимальной безопасности полета, — объяснили в пресс-службе.
