Умер актер Василий Скромный, известный по роли Гусева в фильме «Приключения Электроника»

10:28, 13.03.2026

Причиной смерти стала онкология

Актер Василий Скромный, получивший известность благодаря роли Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», скончался после продолжительной болезни.

Об этом сообщает издание aif.ru.

скриншот из видео "Василий Скромный. Судьба Гуся" на VK Виде

По словам близкого знакомого артиста, причиной смерти стала онкология. Скромный долгое время боролся с недугом.

Рената Валеева

