Умер актер Василий Скромный, известный по роли Гусева в фильме «Приключения Электроника»
Причиной смерти стала онкология
Актер Василий Скромный, получивший известность благодаря роли Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», скончался после продолжительной болезни.
Об этом сообщает издание aif.ru.
По словам близкого знакомого артиста, причиной смерти стала онкология. Скромный долгое время боролся с недугом.
