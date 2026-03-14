В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

Ограничения действуют с 4:15 мск

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Ограничения действуют с 4:15 мск, сообщается в приложении ГУ МЧС России по республике.

Напомним: режим «Беспилотная опасность» — это экстренное предупреждение, которое вводит МЧС при обнаружении летящих к региону БПЛА и означает потенциальную угрозу атаки.

скриншот приложения МЧС

Причем часто при действующем режиме беспилотной опасности в Татарстане ограничивают работу аэропортов, советуют укрыться в помещениях без окон, не снимать дроны и сообщать о них по номеру 112.

Отметим, что такие ограничения в ночное время в Татарстане вводят третий раз за последние четыре дня. В пятницу, 13 марта, над республикой сбили один БПЛА.



Никита Егоров