В аэропорту Казани задерживаются 18 рейсов на вылет и прилет

Сильнее всего пострадал рейс на Фукуок: пассажирам придется ждать вылета 15 часов

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани задерживаются рейсы: на вылет — восемь бортов, на прилет — еще 10. Причиной стали введенные ранее ограничения из‑за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сильнее всего пострадал рейс на Фукуок: пассажирам придется ждать вылета 15 часов. Рейс в Махачкалу, запланированный на 15:05, перенесен на 21:20 — задержка составит шесть часов. На пять часов задержан вылет в Стамбул: вместо 07:50 самолет отправится в 13:10. Рейсы в Астрахань, Екатеринбург, Краснодар, Санкт‑Петербург, Москву, Фергану и Уфу задержаны не более чем на три часа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди прибывающих рейсов наибольшая задержка коснулась пассажиров из Махачкалы: вместо сегодняшнего дня их самолет прибудет только завтра, в 04:00, — ожидание продлится шесть часов. Остальные задержанные рейсы на прилет опаздывают не более чем на 2 часа.

Подобная задержка наблюдалась и накануне — разрешения на вылет ждали 17 бортов.



Рената Валеева