Аналитики назвали вакансию в Казани, где готовы платить от 200 до 500 тыс. рублей

Таким специалистам предложили оплату аренды жилья и помощь с переездом

Фото: Динар Фатыхов

В марте в Казани больше всего готовы платить врачу акушеру‑гинекологу в частном медцентре. Кандидату предлагают зарплату от 200 до 500 тыс. рублей в месяц, а также оплату аренды жилья и помощь с переездом для иногородних специалистов. Об этом «Реальному времени» сообщили в SuperJob.

На втором месте — вакансия сервисного инженера с оплатой труда до 180 тыс. рублей. Третью строчку занимает предложение для врача‑косметолога: здесь зарплата стартует от 150 тыс. рублей в месяц, дополнительно предусмотрены корпоративные скидки.

В рейтинг также вошла вакансия водителя категории «Е»: сотруднику обещают зарплату от 120 до 160 тыс. рублей, премии, а также частичную компенсацию путевок в санатории и детские лагеря. Замыкает список вакансия оклейщика автомобилей с зарплатой от 100 до 200 тысяч рублей.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Тенденция высокой оплаты труда медиков прослеживается и в других крупных городах России. В Москве, Санкт‑Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ростове‑на‑Дону, Самаре и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — вакансии врачей.

Вакансии водителей с зарплатой свыше 150 тыс. рублей в месяц лидируют в Санкт‑Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске. Работодатели Красноярска, Воронежа, Перми и Омска разместили предложения для квалифицированных рабочих с оплатой труда от 120 тыс. рублей в месяц.

Напомним, в Татарстане в 2026 году зарплаты в среднем по рынку могут вырасти минимум на 15%. Такой прогноз озвучил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.



Рената Валеева