Суд взыскал с жителя Удмуртии 13 миллионов за незаконную добычу песка в Каме в районе Нижнекамска

Арбитражный суд Удмуртии вынес решение по делу о нарушении природоохранного закона в акватории реки Камы. Иск Минэкологии РТ был полностью удовлетворен, и нарушитель обязан выплатить почти 13 миллионов рублей за причиненный природе вред.

Нарушение было выявлено инспекторами Закамского управления в районе Нижнекамска. На реке был обнаружен земснаряд, который незаконно добывал полезные ископаемые без необходимой лицензии. Добытый песок складировался в водоохранной зоне, что является нарушением Водного кодекса России.

Площадь незаконного складирования составила более 10 тысяч кв. м, а объем добытого песка достиг 48 тысяч куб. м. Сумма ущерба, причиненного недрам, определена в 12,9 миллиона рублей.

Установлено, что земснаряд принадлежит физлицу — владельцу организации «МБ Нерудснаб Групп» из Ижевска, который отказался добровольно возмещать ущерб. В результате суд принял решение о принудительном взыскании полной суммы.

