Роспотребнадзор Татарстана запустил опрос о качестве питьевой воды в республике

По данным управления, в регионе функционирует 3 052 источника водоснабжения населения

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор Татарстана запустил опрос о качестве питьевой воды в республике. В анкету также включены вопросы о привычках татарстанцев в водопотреблении — например, какими фильтрами жители республики пользуются и сколько потребляют воды в день.

По недавним данным управления, в республике функционирует 3 052 источника водоснабжения населения. По результатам проверки установлено, что все 10 поверхностных источников полностью соответствуют санитарным требованиям и имеют необходимые разрешительные документы.

Однако ситуация с подземными источниками вызывает определенные опасения. Из 3 042 подземных источников питьевого водоснабжения выявлено несколько существенных нарушений: 536 источников (18%) эксплуатируются с нарушениями организации первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО). При этом санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО отсутствует у 1 570 источников (51,6%). Зоны санитарной охраны официально утверждены только для 578 подземных источников.

Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

В настоящее время в республике ведется активная работа по устранению выявленных нарушений. Разрабатывается необходимая документация для организации ЗСО и получения лицензий на 600 водозаборов.

В январе Роспотребнадзор сообщал, что 96,7% населения Татарстана пьют качественную воду.



Наталья Жирнова