ФСБ задержала двух россиян за передачу данных украинской разведке

Один из задержанных признался, что снял видео железнодорожного эшелона с российской военной техникой

Сотрудники ФСБ задержали в Московской и Тверской областях двух граждан России — 21‑летнего и 36‑летнего мужчин, подозреваемых в сборе данных о военных объектах и местах дислокации воинских частей для военной разведки Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности в Московской и Тверской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены, — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, подозреваемые через интернет инициативно установили контакт с представителями Минобороны Украины. Далее, как утверждает ведомство, они «по заданию кураторов осуществили сбор и передачу противнику сведений в отношении военных объектов и мест дислокации войсковых частей на территории Московской, Тульской и Тверской областей».

Один из задержанных признался, что снял видео железнодорожного эшелона с российской военной техникой и передал его украинским спецслужбам. Из опубликованных материалов следует, что видео было отправлено куратору из Киева 4 июля 2023 года.

Одного из подозреваемых взяли в Москве: оперативники вывели его из такси, повалили на землю и заковали в наручники, после чего доставили в квартиру, которая также подверглась осмотру. Сотрудники изучили смартфон задержанного. Второго подозреваемого задержали в Тверской области; ФСБ показала его телефон и кадры, отправленные украинским кураторам.

Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области и следственное отделение УФСБ по Тверской области возбудили уголовные дела по ст. 275 УК РФ (госизмена). Задержанные заключены под стражу.



Рената Валеева