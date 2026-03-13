В Казани был зафиксирован новый температурный рекорд — +9,3 градуса 13 марта

13 марта метеорологи зафиксировали в Казани новый температурный рекорд. По данным Гидрометцентра РТ и городской метеостанции, воздух прогрелся до отметки +9,3°C.

Предыдущий рекорд для этой даты держался с 2020 года. Тогда температура в разных точках города достигала +6,9°C на основной метеостанции и +7,2°C на станции Казань-Сокол.

Примечательно, что в буквально 3 дня назад в Казани был зафиксирован противоположный рекорд — -30,5 градуса как абсолютный минимум для 10 марта.

Наталья Жирнова