Архитектор Валеева показала эскизы казанского ЦУМа

По ее словам, архитекторы сохранили планировочную доминанту

Эскизы обновленного ЦУМа представила главный архитектор и замгендиректора в Татинвестгражданпроекте Елена Валеева в своем телеграм-канале.

— Масштабный проект, который достаточно скоро будет реализован — это ЦУМ. Теперь это не Центральный Универсальный Магазин, а Центр Уникального Мастерства. Сегодня в подборке несколько кадров центрального холла, — написала она в посте.

По ее словам, архитекторы сохранили планировочную доминанту — двухсветное пространство. Также в обновленном ЦУМе будет множество элементов, оформленных татарским орнаментом в камне и в дереве.



Некоторые элементы декора будут сделаны из замши (с отсылом к татарской узорной коже). На тросиках гости увидят мелкие бусины (отсыл к вышивке бисером).

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в новом казанском ЦУМе обустроят различные мастерские.

Никита Егоров