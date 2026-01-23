Новости общества

Архитектор Валеева показала эскизы казанского ЦУМа

21:40, 23.01.2026

По ее словам, архитекторы сохранили планировочную доминанту

Фото: Архитектор Елена Валеева

Эскизы обновленного ЦУМа представила главный архитектор и замгендиректора в Татинвестгражданпроекте Елена Валеева в своем телеграм-канале.

скриншот с Телеграмм-канала архитектора Елены Валеевой

— Масштабный проект, который достаточно скоро будет реализован — это ЦУМ. Теперь это не Центральный Универсальный Магазин, а Центр Уникального Мастерства. Сегодня в подборке несколько кадров центрального холла, — написала она в посте.

Архитектор Елена Валеева

По ее словам, архитекторы сохранили планировочную доминанту — двухсветное пространство. Также в обновленном ЦУМе будет множество элементов, оформленных татарским орнаментом в камне и в дереве.

Архитектор Елена Валеева

Некоторые элементы декора будут сделаны из замши (с отсылом к татарской узорной коже). На тросиках гости увидят мелкие бусины (отсыл к вышивке бисером).

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в новом казанском ЦУМе обустроят различные мастерские.

Никита Егоров

Общество Татарстан

