Архитектор Валеева показала эскизы казанского ЦУМа
По ее словам, архитекторы сохранили планировочную доминанту
Эскизы обновленного ЦУМа представила главный архитектор и замгендиректора в Татинвестгражданпроекте Елена Валеева в своем телеграм-канале.
— Масштабный проект, который достаточно скоро будет реализован — это ЦУМ. Теперь это не Центральный Универсальный Магазин, а Центр Уникального Мастерства. Сегодня в подборке несколько кадров центрального холла, — написала она в посте.
По ее словам, архитекторы сохранили планировочную доминанту — двухсветное пространство. Также в обновленном ЦУМе будет множество элементов, оформленных татарским орнаментом в камне и в дереве.
Некоторые элементы декора будут сделаны из замши (с отсылом к татарской узорной коже). На тросиках гости увидят мелкие бусины (отсыл к вышивке бисером).
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в новом казанском ЦУМе обустроят различные мастерские.
