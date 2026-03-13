В Татарстане появится оргкомитет по проведению Года единства народов

В состав оргкомитета войдут 38 человек

Фото: Екатерина Петрова

В Татарстане поручили образовать оргкомитет по проведению Года единства народов. Данное мероприятие пройдет в республике в 2026 году, следует из указа, опубликованного на сайте раиса РТ.

Судя по документу, в состав оргкомитета войдут 38 человек. Председателем оргкомитета станет председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Среди других челнов группы — заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие высокопоставленные лица.

В задачи оргкомитета входит разрабатывать предложения для плана мероприятий, координировать действия госвласти по вопросам проведения данного мероприятия, а также рассматривать вопросы исполнения плана мероприятий и корректировать их при необходимости.

Никита Егоров