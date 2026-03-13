В Казани произошла массовая утечка газа в жилых домах

Фото: Максим Платонов

За один час в разных районах города зафиксировано пять случаев утечки газа. Аварийные ситуации произошли в многоквартирных домах на улицах Гарифьянова, 34, Зорге, 63, Мира, 25, Годовикова, 16 и Восстания, 17, сообщает Госжилинспекция.

В связи с инцидентами во всех пострадавших зданиях временно прекращена подача газа. Отключены газовые стояки, обеспечивающие работу кухонных плит и водонагревателей. Восстановление газоснабжения возможно только после проведения ремонтных работ и полной проверки всего газового оборудования в квартирах.

Реальное время / realnoevremya.ru

По факту массовых утечек надзорные органы начали проверку деятельности управляющих компаний и специализированных газовых служб. Особое внимание уделяется дому на улице Восстания, где менее двух месяцев назад проводилось плановое техническое обслуживание газового оборудования.

— Теперь газовик не просто должен «понюхать» в квартире, а в «цифре» измерить два параметра — воздухообмен и «разряженность» вентиляционной шахты. Если показатели не соответствуют, то газоснабжение прерывается без предупреждения, — в конце января объявил о радикальных мерах глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин на брифинге в Доме правительства РТ.



Наталья Жирнова