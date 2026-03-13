Минюст России внес правнучку Хрущева в список иноагентов
Среди новых иноагентов оказались ученые, активисты и публицисты
Минюст России включил в реестр иностранных агентов пять человек, среди которых профессор международных отношений и правнучка Никиты Хрущева Нина Хрущева*, экономист Екатерина Журавская*, активист Алексей Нестеренко**, журналист Сергей Резник** и публицист Вадим Штепа**. Основанием послужило распространение ими недостоверной информации о российских властях, участие в создании и распространении контента иностранных агентов, а также критическая позиция по специальной военной операции.
Нине Хрущевой* вменяется участие в информационном контенте, создаваемом иноагентами.
Одновременно из реестра исключен благотворительный фонд «Нужна помощь», прекративший свою деятельность.
Справка
* признана Минюстом России иноагентом.
** признан Минюстом России иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
