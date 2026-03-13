США направили морпехов и авианосец в Ормузский пролив

Командование США усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, направляя туда дополнительно подразделения Военно-морских сил и Корпус морской пехоты, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, Пентагон отправил дополнительные силы в район Ормузского пролива, где Иран активизировал свои действия. Решение было одобрено министром обороны США Питером Хегсетом. Ранее он же заявил о ликвидации всех иранских заводов по выпуску баллистических ракет.

Универсальный десантный корабль USS Tripoli с экипажем направляется из Японии в указанный регион. Количество привлеченных военнослужащих составляет около пяти тысяч человек, состоящих в экспедиционной группе морской пехоты.

Журналисты ABC News приводят подробности: общее число направляющихся морпехов достигает 2,2 тысячи, распределенных на трех кораблях. Хотя прямое вовлечение в сухопутные операции в Иране не предусмотрено, группа оснащена современными самолетами F-35 и конвертопланами V-22, необходимыми для проведения воздушных операций и высадки десанта.

Наталья Жирнова