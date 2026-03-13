«К паводку мы готовы»: в Казани мобилизованы аварийные бригады для предотвращения подтоплений

Они работают круглосуточно и оснащены всем необходимым оборудованием

Фото: Динар Фатыхов

Городские службы готовятся к весеннему паводку после продолжительной зимы с аномальными снегопадами. Общая протяженность городской ливневой сети достигает 517 км, а количество дождеприемников составляет около 7 тыс. единиц. Об этом сообщили в исполкоме города.

— Сейчас мы совместно с городскими службами и администрациями районов выявляем места, где могут возникать подтопления. Мы вскрываем ливневые колодцы, чтобы талая вода беспрепятственно уходила в систему. Работа будет вестись непрерывно до полного схода снега, — пояснил председатель комитета Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В городе сформированы четыре аварийные бригады на базе МУП «Городское благоустройство». Они работают круглосуточно и оснащены всем необходимым оборудованием. Оперативные службы всех четырех предприятий.



Особое внимание уделяется участкам, где подтопления фиксируются чаще всего. Среди них:

Проспект Победы;

улицы Гвардейская и Ленинградская;

Проспект Ямашева в районе дома №54;

участок на улице Воровского под железнодорожным мостом.

— Дорожные подрядные организации уже завершают работы по очистке дождеприемников. При этом есть участки, которые представляют наибольшую опасность — они нам известны и находятся на контроле, — рассказал первый замдиректора МУП «Городское благоустройство» Денис Ерошин. — Ежесуточно проходят комиссионные объезды и выезды аварийных бригад для выявления мест подтоплений. В целом к паводку мы готовы: наблюдаем за ситуацией и решаем возникающие вопросы в рабочем порядке.

Напомним, на карандашике у исполкома уже находятся жилые массивы Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная Слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово.

Рената Валеева