США заявили о ликвидации всех иранских заводов по выпуску баллистических ракет
Министр войны США Пит Хегсет подчеркнул, что вся инфраструктура, включая фабрики и заводы, была ликвидирована
Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что Соединенные Штаты полностью уничтожили производственные мощности Ирана, предназначенные для изготовления баллистических ракет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Хегсет подчеркнул, что вся инфраструктура, включая фабрики и заводы, была ликвидирована, оставив Иран без возможностей производить ракеты любого класса.
Ранее раненый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи потребовал оставить Ормузский пролив закрытым и заявил, что Иран успешно предотвратил попытки раздела страны.
