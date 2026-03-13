Минфин готовит изменения в программу поддержки семей

Соответствующее поручение поступило от главы государства

Министерство финансов России ведет разработку мер по повышению адресности программы семейной ипотеки и расширению поддержки семей, сообщает ТАСС. Соответствующее поручение поступило от главы государства.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что сейчас идет активная проработка новых механизмов реализации программы. Основная задача — сделать государственную поддержку более целенаправленной и эффективной для нуждающихся семей.

Напомним: с 1 июня в Татарстане начнет действовать ежегодная семейная выплата. Право на нее имеют оба работающих родителя, которые воспитывают двух и более детей.

Наталья Жирнова