Минфин готовит изменения в программу поддержки семей
Министерство финансов России ведет разработку мер по повышению адресности программы семейной ипотеки и расширению поддержки семей, сообщает ТАСС. Соответствующее поручение поступило от главы государства.
В пресс-службе ведомства подтвердили, что сейчас идет активная проработка новых механизмов реализации программы. Основная задача — сделать государственную поддержку более целенаправленной и эффективной для нуждающихся семей.
Напомним: с 1 июня в Татарстане начнет действовать ежегодная семейная выплата. Право на нее имеют оба работающих родителя, которые воспитывают двух и более детей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».