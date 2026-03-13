Раис Татарстана Минниханов вручил главе Росприроднадзора орден «Дуслык»
Также стороны обсудили развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой орден «Дуслык». Награды ее удостоили за плодотворное сотрудничество в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Стороны встретились в Иннополисе перед расширенным заседанием Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по итогам 2025 года, сообщила пресс-служба руководителя республики.
— На встрече также обсудили развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, практические аспекты соблюдения природоохранных требований в работе предприятий и другие вопросы, — говорится в сообщении.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев объяснил, почему перенесли Kazan Digital Week — 2026.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».