14:48 МСК
Раис Татарстана Минниханов вручил главе Росприроднадзора орден «Дуслык»

12:50, 13.03.2026

Также стороны обсудили развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой орден «Дуслык». Награды ее удостоили за плодотворное сотрудничество в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Стороны встретились в Иннополисе перед расширенным заседанием Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по итогам 2025 года, сообщила пресс-служба руководителя республики.

— На встрече также обсудили развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, практические аспекты соблюдения природоохранных требований в работе предприятий и другие вопросы, — говорится в сообщении.

Никита Егоров

