Глава Росприроднадзора Светлана Радионова: бизнесу нужно больше вкладываться в экологию своих производств

«Есть вопросы, но при этом мы не видим изменения отношения, или изменения технологии, или желания в это вкладываться», — отметила глава Росприроднадзора

В технопарке им. Попова в Иннополисе состоялось расширенное заседание по результатам деятельности Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора за 2025 год. В работе коллегии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и министр экологии Татарстана Азат Зиганшин.

Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, перед началом заседания участники осмотрели выставку современных экологических технологий и ознакомились с проектами молодежных экологических движений.

Руководитель управления Фаяз Шакиров представил отчет о работе за год. За этот период ведомство, охватывающее три республики, провело 1 158 проверок, оказало более 3 400 государственных услуг и приняло свыше 46 тысяч отчетов. По результатам надзорной деятельности было возбуждено 1 510 административных дел, предъявлено 175 исков о возмещении экологического ущерба на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.

— Сотрудники говорят 3 368 предостережений. Это потенциальное нарушение в будущем, которое уже можно предвидеть, но еще нет подтверждения его совершения. Это огромная цифра, — заявила Радионова.

Как сообщает корреспондент «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, Светлана Радионова несколько раз повторила тезис, что бизнесу нужно больше вкладываться в экологию своих производств.

— Чтобы бизнес был более активным. Потому что мы четко видим, что есть вопросы, но при этом мы не видим изменения отношения, или изменения технологии, или желания в это вкладываться, — прокомментировала глава Росприроднадзора.

По итогам заседания состоялось вручение республиканских и ведомственных наград. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Росприроднадзором и КФУ в области экологического просвещения.



