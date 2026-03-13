Лукашенко: Белоруссия готова защищать свой суверенитет комплексом «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением относительно условий возможного применения российского оперативно-тактического комплекса малой дальности «Орешник», размещенного на территории страны, передает «БелТА».

Глава государства подчеркнул, что применение комплекса не является целью белорусской стороны, основной задачей остается защита суверенитета страны. Лукашенко предупредил, что для предотвращения применения «Орешника» необходимо воздержаться от агрессивных действий в отношении Белоруссии со стороны соседних государств.

Президент отметил мобильность данного вооружения и наличие системы ложных целей, что делает его применение более эффективным. По его словам, комплекс может перемещаться по различным маршрутам, создавая множество ложных целей для потенциального противника.

Напомним, что оперативно-тактический комплекс «Орешник» приступил к выполнению боевого дежурства на территории Беларуси с 17 декабря 2025 года.

Наталья Жирнова