Начали вырубать вековые деревья на территории бывшего Казанского ветинститута

Сохранение такого объекта важно не только для истории и культуры Татарстана, но и для всей России, подчеркнули активисты

Накануне началась вырубка вековых деревьев на территории бывшего учебно-хозяйственного комплекса Казанского ветеринарного института («Ферма-2»), сообщило Татарстанское общество охраны памятников истории и культуры.

— Тяжелая строительная техника работает на участке между выявленным ОКН — Комплекс зданий землемерной школы (Главное здание Казанского земледельческого училища), 1863—1906 гг., Казань, улица Ферма-2, дом №53, и региональным ОКН — «Кирпичное здание Казанского земледельческого училища», II-я пол. XIX — нач. ХХ вв, г. Казань, ул. Ферма-2, д. 50, расстояние между которыми составляет 83 метра, — говорится в сообщении.

Так как границы территории земледельческого училища еще не утвердили, то действие защитной зоны для него устанавливается на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника, для объекта «Кирпичное здание Казанского земледельческого училища» — 100 метров от границы территории памятника (согласно пп. 3 и 4 ст. 34.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия»).

Как отметили в сообществе, Ферма-2 является частью исторического ансамбля учебно-хозяйственного комплекса Казанского ветеринарного института. Этот объект представляет собой уникальный памятник архитектуры и природы, сохранившийся с конца XIX века. Здесь расположены здания, построенные в стиле эклектики, окруженные старинными деревьями, многим из которых более ста лет. Комплекс использовался для подготовки специалистов в области сельского хозяйства и ветеринарии, он играл важную роль в развитии аграрного образования региона. На сегодняшний день этот объект — единственная из пяти подобных ферм Российской империи, сохранившаяся на территории России.

— Сохранение такого объекта важно не только для истории и культуры Татарстана, но и для всей России. Уничтожение уникальной историко-культурной среды снизит привлекательность местности для туристов и исследователей. ТРО ВООПИиК направило обращение в Комитет РТ по охране ОКН с просьбой незамедлительно организовать проверку законности действий подрядчика, осуществляющего вырубку деревьев, — уведомили члены сообщества.

В свою очередь Комитет Татарстана по охране ОКН в начале февраля отказался признать ансамбль Фермы-2 объектом культурного наследия.

— Сейчас на учете стоят отдельные здания. Эта территория нуждается в комплексном подходе к сохранению, — подчеркнули в сообществе.

Никита Егоров