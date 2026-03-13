Исследование: россияне стали чаще оставлять чаевые

Фото: Максим Платонов

В современной России практика оставлять чаевые вышла далеко за пределы ресторанов и такси, охватив сферу доставки и маркетплейсов. По данным исследования Института общественного мнения, 80% россиян отмечают рост распространенности чаевых в повседневной жизни.

Общепит остается лидером по частоте вознаграждений: 70% опрошенных оставляли чаевые в ресторанах за последние полгода. При этом 62% считают их обязательными в заведениях общепита. Сфера доставки также активно интегрирует систему чаевых. В такси их оставляют 45% россиян, курьерам еды — 28%, курьерам продуктов — 24%. Наиболее распространенной суммой для водителей и курьеров считается 50—100 рублей.

Электронные чаевые вызывают у россиян недоверие: 64% предпочитают наличные. Только 20% уверены, что электронные чаевые доходят до сотрудника в полном объеме. При этом 52% готовы отказаться от электронных чаевых в пользу наличных, если узнают о комиссии сервиса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основной мотивацией для оставления чаевых является качество сервиса: 38% россиян вознаграждают за вежливость и доброжелательность, 20% — за исключительный сервис. При этом 77% принципиально не оставляют чаевые при хамстве или равнодушии.

Отношение к чаевым остается добровольным: 52% считают их оценкой работы, а не обязанностью. Для 48% чаевые — это благодарность за хороший сервис, для 40% — личный выбор. При этом 57% негативно относятся к идее обязательных чаевых.



Наталья Жирнова