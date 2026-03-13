Иран провел самый мощный с начала конфликта ракетный обстрел Израиля

Ранее США заявили о ликвидации всех иранских заводов по выпуску баллистических ракет

Иран провел самый мощный с начала конфликта ракетный обстрел Израиля. Об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави.

Он написал в X, что «было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях».

— Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем, — написал он.

Ранее США заявили о ликвидации всех иранских заводов по выпуску баллистических ракет. Министр войны США Пит Хегсет подчеркнул, что вся инфраструктура, включая фабрики и заводы, была ликвидирована.

Наталья Жирнова